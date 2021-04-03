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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 кві, 2021 09:52
Вкладчик1234 написав:
А можно без свистелок-перделок, а просто добавить кешбека? Я даже на очевыгодные квесты согласен
У Укрсиба сейчас другие квесты каждый месяц - угадай даты платежей, за которые в следующем месяце не заплатят кешбэк. Потом выбивание недоплаченного кешбэка.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:21
jay2004 написав:
Golf_streem написав:
или через 729, поменяв на без +.
01.04 оформил зарплатную карту нью кард. Менеджер сказала, что у этой карты есть только си+, и это для меня бесплатно. Пошутила или так и есть?
1 апреля - никому не веря.
Вы это со знанием дела или просто что-то написать? Т.е. на ЗП карте си+ у меня будет платный?
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:35
jay2004 написав:
Так и не понял, в чём фишка...
новость шикарная: вложилась AXA, а испытывать не на французах, а на украинцах и немцах (северные - те же немцы)
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Додано: Суб 03 кві, 2021 11:14
Golf_streem написав: jay2004 написав:
1 апреля - никому не веря.
Вы это со знанием дела или просто что-то написать? Т.е. на ЗП карте си+ у меня будет платный?
Со знанием. У всех СИ+ - платный, а у Вас должен быть бесплатный, в честь 1 апреля?
Посмотрите на выписку 30 апреля/1 мая - 15 гривен, как с куста (за апрель)..
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jay2004
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Додано: Суб 03 кві, 2021 14:28
jay2004 написав: Golf_streem написав: jay2004 написав:
1 апреля - никому не веря.
Вы это со знанием дела или просто что-то написать? Т.е. на ЗП карте си+ у меня будет платный?
Со знанием. У всех СИ+ - платный, а у Вас должен быть бесплатный, в честь 1 апреля?
Посмотрите на выписку 30 апреля/1 мая - 15 гривен, как с куста (за апрель)..
Ладно, спасибо, еще раз уточню у менеджера.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 14:55
Golf_streem
Напишите в чате мобильного приложения свой вопрос и попросите в чате отключить старинформ+ и подключить старинформ
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Додано: Нед 04 кві, 2021 20:58
Відповідь: ви не є учасником чату де це публікувалося...
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