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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:52

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Вкладчик1234 написав:А можно без свистелок-перделок, а просто добавить кешбека? Я даже на очевыгодные квесты согласен

У Укрсиба сейчас другие квесты каждый месяц - угадай даты платежей, за которые в следующем месяце не заплатят кешбэк. Потом выбивание недоплаченного кешбэка.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:21

  jay2004 написав:
  Golf_streem написав:

или через 729, поменяв на без +.

01.04 оформил зарплатную карту нью кард. Менеджер сказала, что у этой карты есть только си+, и это для меня бесплатно. Пошутила или так и есть?


1 апреля - никому не веря.

Вы это со знанием дела или просто что-то написать? Т.е. на ЗП карте си+ у меня будет платный?
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:35

  jay2004 написав:
  MASolomko написав:unknownurl, инфа по ссылке из чата доступна тем, кто находится в этом чате.

Поиском нашёл эту новость на сайте банка:
https://my.ukrsibbank.com/ru/sme/news/411872/


Так и не понял, в чём фишка... :?:


новость шикарная: вложилась AXA, а испытывать не на французах, а на украинцах и немцах (северные - те же немцы)
cohan
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 11:14

  Golf_streem написав:
  jay2004 написав:
1 апреля - никому не веря.

Вы это со знанием дела или просто что-то написать? Т.е. на ЗП карте си+ у меня будет платный?


Со знанием. У всех СИ+ - платный, а у Вас должен быть бесплатный, в честь 1 апреля? :wink: Посмотрите на выписку 30 апреля/1 мая - 15 гривен, как с куста (за апрель)..
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:28

  jay2004 написав:
  Golf_streem написав:
  jay2004 написав:
1 апреля - никому не веря.

Вы это со знанием дела или просто что-то написать? Т.е. на ЗП карте си+ у меня будет платный?


Со знанием. У всех СИ+ - платный, а у Вас должен быть бесплатный, в честь 1 апреля? :wink: Посмотрите на выписку 30 апреля/1 мая - 15 гривен, как с куста (за апрель)..

Ладно, спасибо, еще раз уточню у менеджера.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:55

Golf_streem
Напишите в чате мобильного приложения свой вопрос и попросите в чате отключить старинформ+ и подключить старинформ
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 20:58

  unknownurl написав:Больше инфы про Dreams: https://t.me/c/1297277172/94

Відповідь: ви не є учасником чату де це публікувалося...
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 21:09

  Maksi2 написав:
  unknownurl написав:Больше инфы про Dreams: https://t.me/c/1297277172/94

Відповідь: ви не є учасником чату де це публікувалося...

Бо

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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 08:11

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Канал в котором это сообщение было опубликовано:
https://t.me/joinchat/TVLg9POmmxomvdRC
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 08:44

  jay2004 написав:
  Golf_streem написав:
  jay2004 написав:
1 апреля - никому не веря.

Вы это со знанием дела или просто что-то написать? Т.е. на ЗП карте си+ у меня будет платный?


Со знанием. У всех СИ+ - платный, а у Вас должен быть бесплатный, в честь 1 апреля? :wink: Посмотрите на выписку 30 апреля/1 мая - 15 гривен, как с куста (за апрель)..

СИ+ первый месяц бесплатно
Мизантрóп
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