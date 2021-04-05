Уточнил у перс менеджера--она сказада, что у меня по итогу активирован СИ (без "+"). На мой вопрос, почему она мне 10 минут доказывала , что у моей карты может быть только СИ+ и он будет бесплатным--тихо отмолчалась.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 кві, 2021 12:03
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