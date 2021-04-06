Додано: Вів 06 кві, 2021 19:43

В недавней истории о краже денег с карт ПУМБа через Моно была версия про утечку перс. данных.



А вот в Укрсибе интересная система.



При возникновении задолженности номер должника передается в колцентр и оттуда, с "левого" (для пользователя) номера звонит робобаба и сообщает о факте задолженности. Если хотите узнать что-то, даже сумму - жмите кнопки, вводите свои данные.

Или сами звоните в банк, убеждайтесь, что этот номер "от них", сообщайте свои данные и узнавайте, что это, например, технический овердрафт на 2 (две) грн по дебетной карте.



Или СМС присылают, тоже без подробностей.



Но еще (видимо, когда теховер больше 2 грн?) может позвонить и живая приятноголосая вежливейшая мамзель, назвать вас по ФИО и сообщить о факте задолженности. Но сумму и прочее она вам скажет после озвучивания вами ваших данных. Потому что иначе доступа к данным вашего счета она не имеет.

Тут тоже - не хотите говорить, то перезвоните в банк сами.



НО!



По факту вам звонит неизвестно кто с незвестного номера, обвиняет в непогашении долга и просит вас назвать ваши перс. данные.

И это официальная практика банка, в котором програмеры не могут не выводить в колцентр теховердрафт. Особенно для клиентов, у которых вообще нет кредиток и кредитов.



А вы говорите "слив базы, иначе наши данные никто не узнает"...