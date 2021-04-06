Уточнил у перс менеджера--она сказада, что у меня по итогу активирован СИ (без "+"). На мой вопрос, почему она мне 10 минут доказывала , что у моей карты может быть только СИ+ и он будет бесплатным--тихо отмолчалась.
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Додано: Вів 06 кві, 2021 12:03
Додано: Вів 06 кві, 2021 13:06
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В отделении просил оформить NEW CARD с возможностью зачисления на нее зарплаты. В банкинге отображается карта ALL INCLUSIVE. Это же разные карты? В чем отличие с точки зрения затрат на обслуживание, снятие денег, пополнения и т.д. Карту еще не получил,она в процессе изготовления.
Додано: Вів 06 кві, 2021 13:11
Ищите толкового менеджера - иначе не только не получите кешбек, а ещё и заплатите банку . НьюКард мгновеннная и есть в любом отделении. Дальше расжёвывать?
Додано: Вів 06 кві, 2021 13:13
Golf_streem , по ALL INCLUSIVE не буде кешбеку 5/10%. Це все що треба знати.
Додано: Вів 06 кві, 2021 19:43
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В недавней истории о краже денег с карт ПУМБа через Моно была версия про утечку перс. данных.
А вот в Укрсибе интересная система.
При возникновении задолженности номер должника передается в колцентр и оттуда, с "левого" (для пользователя) номера звонит робобаба и сообщает о факте задолженности. Если хотите узнать что-то, даже сумму - жмите кнопки, вводите свои данные.
Или сами звоните в банк, убеждайтесь, что этот номер "от них", сообщайте свои данные и узнавайте, что это, например, технический овердрафт на 2 (две) грн по дебетной карте.
Или СМС присылают, тоже без подробностей.
Но еще (видимо, когда теховер больше 2 грн?) может позвонить и живая приятноголосая вежливейшая мамзель, назвать вас по ФИО и сообщить о факте задолженности. Но сумму и прочее она вам скажет после озвучивания вами ваших данных. Потому что иначе доступа к данным вашего счета она не имеет.
Тут тоже - не хотите говорить, то перезвоните в банк сами.
НО!
По факту вам звонит неизвестно кто с незвестного номера, обвиняет в непогашении долга и просит вас назвать ваши перс. данные.
И это официальная практика банка, в котором програмеры не могут не выводить в колцентр теховердрафт. Особенно для клиентов, у которых вообще нет кредиток и кредитов.
А вы говорите "слив базы, иначе наши данные никто не узнает"...
Додано: Вів 06 кві, 2021 19:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
неделю назад добавлены в бан телефона пару мобильных номеров.Карта дебетная-не парюсь ибо тут за овер не жарят.Отображение учета для клиента сделано по-депильному,но автофильтром в екселе за месяц из вебверсии за минуту все правится под себя.В лучшем приложении в ПФМ пишет про перебор,а 03/04 уже светит беспонтовые проводки самопогашения задолженности,не предвиденной договором.ДБЛБДь))
Додано: Сер 07 кві, 2021 01:12
Всем спасибо за ответы. Все стало на свои места. История. Обратился я в отделение №964 к менеджеру Пикаленко Оксане Анатольевне. Говорю: хочу ньюкарту с 5% КБ и хочу узнать, как эту карту сделать зарплатной (если такая возможность есть), чтобы получать 10% КБ. Если не будет 10--буду довольствоваться 5-тью. Карта должна быть бесплатна в обслуживании и сразу вместо СИ+ активировать СИ. По итогу она мне делает ЗП карту в системе Worker--это какая-то новая в банке система (в банкинге отображается как карта ALL INCLUSIVE, они еще не поменяли отображение на Worker). И, как выше писали, ни о каком КБ там речи не идет. И обслуживание платное, если не будет заходть ЗП (я ее много раз предупреждал, что моя бухгалтерия может не захотеть начислять ЗП в Укрсиб). И соврала, что у моей карты есть только СИ+ и он бесплатный (сегодня она это осознала и сказада, что будет СИ). После моего телефонного недовольного разговора с Оксаной Анатольевной она сказала:"Можете писать жалобу, я все правильно сделала". Через минут 10 звонит нач отделения и приглашает к нему все исправить: закрыть ЗП карту, которая еще изготавливается, потому как именная и выдать мне ньюкард. Нет слов выразить благодаргость менеджеру за проделанную "работу".
Додано: Сер 07 кві, 2021 07:18
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Golf_streem, заявка на зп карту NEW Card подается через сайт и после созвона уже идти в отделение банка. В отделении без предварительной подачи заявки могут выдать обычную NEW.
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