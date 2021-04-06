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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 12:03

  Мизантрóп написав:
  jay2004 написав:
СИ+ первый месяц бесплатно

Уточнил у перс менеджера--она сказада, что у меня по итогу активирован СИ (без "+"). На мой вопрос, почему она мне 10 минут доказывала , что у моей карты может быть только СИ+ и он будет бесплатным--тихо отмолчалась.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В отделении просил оформить NEW CARD с возможностью зачисления на нее зарплаты. В банкинге отображается карта ALL INCLUSIVE. Это же разные карты? В чем отличие с точки зрения затрат на обслуживание, снятие денег, пополнения и т.д. Карту еще не получил,она в процессе изготовления.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:11

  Golf_streem написав:В отделении просил оформить NEW CARD с возможностью зачисления на нее зарплаты. В банкинге отображается карта ALL INCLUSIVE. Это же разные карты? В чем отличие с точки зрения затрат на обслуживание, снятие денег, пополнения и т.д. Карту еще не получил,она в процессе изготовления.


Ищите толкового менеджера - иначе не только не получите кешбек, а ещё и заплатите банку :shock: . НьюКард мгновеннная и есть в любом отделении. Дальше расжёвывать?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 13:13

Golf_streem , по ALL INCLUSIVE не буде кешбеку 5/10%. Це все що треба знати.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В недавней истории о краже денег с карт ПУМБа через Моно была версия про утечку перс. данных.

А вот в Укрсибе интересная система.

При возникновении задолженности номер должника передается в колцентр и оттуда, с "левого" (для пользователя) номера звонит робобаба и сообщает о факте задолженности. Если хотите узнать что-то, даже сумму - жмите кнопки, вводите свои данные.
Или сами звоните в банк, убеждайтесь, что этот номер "от них", сообщайте свои данные и узнавайте, что это, например, технический овердрафт на 2 (две) грн по дебетной карте.

Или СМС присылают, тоже без подробностей.

Но еще (видимо, когда теховер больше 2 грн?) может позвонить и живая приятноголосая вежливейшая мамзель, назвать вас по ФИО и сообщить о факте задолженности. Но сумму и прочее она вам скажет после озвучивания вами ваших данных. Потому что иначе доступа к данным вашего счета она не имеет.
Тут тоже - не хотите говорить, то перезвоните в банк сами.

НО!

По факту вам звонит неизвестно кто с незвестного номера, обвиняет в непогашении долга и просит вас назвать ваши перс. данные.
И это официальная практика банка, в котором програмеры не могут не выводить в колцентр теховердрафт. Особенно для клиентов, у которых вообще нет кредиток и кредитов.

А вы говорите "слив базы, иначе наши данные никто не узнает"...
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 19:50

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Aktus написав:А вот в Укрсибе интересная система.

При возникновении задолженности номер должника передается в колцентр и оттуда, с "левого" (для пользователя) номера звонит робобаба и сообщает о факте задолженности.
неделю назад добавлены в бан телефона пару мобильных номеров.Карта дебетная-не парюсь ибо тут за овер не жарят.Отображение учета для клиента сделано по-депильному,но автофильтром в екселе за месяц из вебверсии за минуту все правится под себя.В лучшем приложении в ПФМ пишет про перебор,а 03/04 уже светит беспонтовые проводки самопогашения задолженности,не предвиденной договором.ДБЛБДь))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 01:12

  jay2004 написав:
  Golf_streem написав:В отделении просил оформить NEW CARD с возможностью зачисления на нее зарплаты. В банкинге отображается карта ALL INCLUSIVE. Это же разные карты? В чем отличие с точки зрения затрат на обслуживание, снятие денег, пополнения и т.д. Карту еще не получил,она в процессе изготовления.


Ищите толкового менеджера - иначе не только не получите кешбек, а ещё и заплатите банку :shock: . НьюКард мгновеннная и есть в любом отделении. Дальше расжёвывать?

Всем спасибо за ответы. Все стало на свои места. История. Обратился я в отделение №964 к менеджеру Пикаленко Оксане Анатольевне. Говорю: хочу ньюкарту с 5% КБ и хочу узнать, как эту карту сделать зарплатной (если такая возможность есть), чтобы получать 10% КБ. Если не будет 10--буду довольствоваться 5-тью. Карта должна быть бесплатна в обслуживании и сразу вместо СИ+ активировать СИ. По итогу она мне делает ЗП карту в системе Worker--это какая-то новая в банке система (в банкинге отображается как карта ALL INCLUSIVE, они еще не поменяли отображение на Worker). И, как выше писали, ни о каком КБ там речи не идет. И обслуживание платное, если не будет заходть ЗП (я ее много раз предупреждал, что моя бухгалтерия может не захотеть начислять ЗП в Укрсиб). И соврала, что у моей карты есть только СИ+ и он бесплатный (сегодня она это осознала и сказада, что будет СИ). После моего телефонного недовольного разговора с Оксаной Анатольевной она сказала:"Можете писать жалобу, я все правильно сделала". Через минут 10 звонит нач отделения и приглашает к нему все исправить: закрыть ЗП карту, которая еще изготавливается, потому как именная и выдать мне ньюкард. Нет слов выразить благодаргость менеджеру за проделанную "работу".
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 07:18

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Golf_streem, заявка на зп карту NEW Card подается через сайт и после созвона уже идти в отделение банка. В отделении без предварительной подачи заявки могут выдать обычную NEW.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:Отображение учета для клиента сделано по-депильному,но автофильтром в екселе за месяц из вебверсии за минуту все правится под себя.В лучшем приложении в ПФМ пишет про перебор,а 03/04 уже светит беспонтовые проводки самопогашения задолженности,не предвиденной договором.ДБЛБДь))


Это действительно гемор: что ПФМ, что остаток установленного лимита на месяц, в приложении не показывают реальных данных. В ПФМ включаются выборка и погашение технического овердрафта, а в установленном лимите не учитываются расходы по предавторизации. В итоге ни сумма понесенных затрат/полученных средств, ни сумма остатка лимита в приложении не правильные. Вопрос поднимался с банком, но воз и нынче там...
Hit777
 
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