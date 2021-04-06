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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 кві, 2021 12:02
Golf_streem написав: MASolomko написав:
Golf_streem, заявка на зп карту NEW Card подается через сайт и после созвона уже идти в отделение банка. В отделении без предварительной подачи заявки могут выдать обычную NEW.
Оставлял заявку через КЦ, но проходил мимо отделения, зашел, спросил можно ли без звонка--сказали:"Заходи, дорогой". И где-то среди условий выдачи ньюкард видел: зайти в отделение и сказать, что видел рекламу ньюкард.
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Выдают с улицы, на ура. Даже больше - если с улицы, то менеджер получает бонус и заинтересован (как мне показалось).
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jay2004
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:31
jay2004 написав: Golf_streem написав: MASolomko написав:
Golf_streem, заявка на зп карту NEW Card подается через сайт и после созвона уже идти в отделение банка. В отделении без предварительной подачи заявки могут выдать обычную NEW.
Оставлял заявку через КЦ, но проходил мимо отделения, зашел, спросил можно ли без звонка--сказали:"Заходи, дорогой". И где-то среди условий выдачи ньюкард видел: зайти в отделение и сказать, что видел рекламу ньюкард.
.
Выдают с улицы, на ура. Даже больше - если с улицы, то менеджер получает бонус и заинтересован (как мне показалось).
Да, заинтересован. Менеджер о-о-очень просил пополнить прямо при нем мобильный хотя бы на 10грн. Забросил через кассу 10грн и пополнил мобильный. Он был счастлив. Но теперь у меня сомнения, потому что "✚ 1000 ЗОЛОТИХ БАЛІВ ЗА УМОВИ ВИКОНАННЯ НАСТУПНИХ ДІЙ: РЕЄСТРАЦІЇ КАРТКИ В ПРОГРАМІ ЧЕРЕЗ UKRSIB online ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОЇ ТРАНЗАКЦІЇ В ПЕРІОД З 02 ЛЮТОГО ПО 15 КВІТНЯ 2021 РОКУ." Карту еще не активировал в укрсиб онлайн, к Экстра бильше не подключен (я так понимаю карта подключится через пару дней автоматом или нужно подключаться?), но уже пополнил мобильный, т.е. первая транзакция произошла?. И еще вопрос: ✚ 10 ЗОЛОТИХ БАЛІВ ЗА РОЗРАХУНКИ КАРТКОЮ В ТОРГОВИХ ТОЧКАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ: POS, EPOS (БЕЗКОНТАКТНІ ОПЛАТИ КАРТКОЮ), MDES (Google Pay, Apple Pay), ТА ЗА УМОВИ ВИКОНАННЯ НАСТУПНИХ ДІЙ: РЕЄСТРАЦІЇ КАРТКИ В ПРОГРАМІ ЧЕРЕЗ UKRSIB online ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОЇ ТРАНЗАКЦІЇ В ПЕРІОД З 05 березня ПО 15 КВІТНЯ 2021 РОКУ---это за каждую транзакцию или только за одну? Оплата приложением, например Сильпо, подходит под эти условия?
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Golf_streem
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:42
Подскажите по нью кард: менеджер не нашел возможности сделать мне СИ без "+". Как мне самому это сделать? В он-лайне есть в SMS-сервисе карты кнопка "відключити".
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Golf_streem
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:45
Golf_streem написав:
✚ 10 ЗОЛОТИХ БАЛІВ ЗА РОЗРАХУНКИ КАРТКОЮ В ТОРГОВИХ ТОЧКАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ: POS, EPOS (БЕЗКОНТАКТНІ ОПЛАТИ КАРТКОЮ), MDES (Google Pay, Apple Pay), ТА ЗА УМОВИ ВИКОНАННЯ НАСТУПНИХ ДІЙ: РЕЄСТРАЦІЇ КАРТКИ В ПРОГРАМІ ЧЕРЕЗ UKRSIB online ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОЇ ТРАНЗАКЦІЇ В ПЕРІОД З 05 березня ПО 15 КВІТНЯ 2021 РОКУ---это за каждую транзакцию или только за одну?
Этого уже не будет. Старая инфа.
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unknownurl
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Додано: Сер 07 кві, 2021 17:46
Golf_streem написав:
Подскажите по нью кард: менеджер не нашел возможности сделать мне СИ без "+". Как мне самому это сделать? В он-лайне есть в SMS-сервисе карты кнопка "відключити".
Заходим в додаток. Натискаємо "Чат": пишемо - "Доброго дня. Прошу відключити Стар Информ+ , а підключити Стар Информ без плюса. Заздалегідь вдячний". Процедура на 2-3 хвилини (в робочий операційний час).
P.S. Міняйте менеджера - давно Вам писав.
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jay2004
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