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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:02

  Golf_streem написав:
  MASolomko написав:Golf_streem, заявка на зп карту NEW Card подается через сайт и после созвона уже идти в отделение банка. В отделении без предварительной подачи заявки могут выдать обычную NEW.

Оставлял заявку через КЦ, но проходил мимо отделения, зашел, спросил можно ли без звонка--сказали:"Заходи, дорогой". И где-то среди условий выдачи ньюкард видел: зайти в отделение и сказать, что видел рекламу ньюкард.
.

Выдают с улицы, на ура. Даже больше - если с улицы, то менеджер получает бонус и заинтересован (как мне показалось).
jay2004
 
Повідомлень: 2742
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:31

  jay2004 написав:
  Golf_streem написав:
  MASolomko написав:Golf_streem, заявка на зп карту NEW Card подается через сайт и после созвона уже идти в отделение банка. В отделении без предварительной подачи заявки могут выдать обычную NEW.

Оставлял заявку через КЦ, но проходил мимо отделения, зашел, спросил можно ли без звонка--сказали:"Заходи, дорогой". И где-то среди условий выдачи ньюкард видел: зайти в отделение и сказать, что видел рекламу ньюкард.
.

Выдают с улицы, на ура. Даже больше - если с улицы, то менеджер получает бонус и заинтересован (как мне показалось).

Да, заинтересован. Менеджер о-о-очень просил пополнить прямо при нем мобильный хотя бы на 10грн. Забросил через кассу 10грн и пополнил мобильный. Он был счастлив. Но теперь у меня сомнения, потому что "✚ 1000 ЗОЛОТИХ БАЛІВ ЗА УМОВИ ВИКОНАННЯ НАСТУПНИХ ДІЙ: РЕЄСТРАЦІЇ КАРТКИ В ПРОГРАМІ ЧЕРЕЗ UKRSIB online ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОЇ ТРАНЗАКЦІЇ В ПЕРІОД З 02 ЛЮТОГО ПО 15 КВІТНЯ 2021 РОКУ." Карту еще не активировал в укрсиб онлайн, к Экстра бильше не подключен (я так понимаю карта подключится через пару дней автоматом или нужно подключаться?), но уже пополнил мобильный, т.е. первая транзакция произошла?. И еще вопрос: ✚ 10 ЗОЛОТИХ БАЛІВ ЗА РОЗРАХУНКИ КАРТКОЮ В ТОРГОВИХ ТОЧКАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ: POS, EPOS (БЕЗКОНТАКТНІ ОПЛАТИ КАРТКОЮ), MDES (Google Pay, Apple Pay), ТА ЗА УМОВИ ВИКОНАННЯ НАСТУПНИХ ДІЙ: РЕЄСТРАЦІЇ КАРТКИ В ПРОГРАМІ ЧЕРЕЗ UKRSIB online ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОЇ ТРАНЗАКЦІЇ В ПЕРІОД З 05 березня ПО 15 КВІТНЯ 2021 РОКУ---это за каждую транзакцию или только за одну? Оплата приложением, например Сильпо, подходит под эти условия?
Golf_streem
 
Повідомлень: 43
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подскажите по нью кард: менеджер не нашел возможности сделать мне СИ без "+". Как мне самому это сделать? В он-лайне есть в SMS-сервисе карты кнопка "відключити".
Golf_streem
 
Повідомлень: 43
З нами з: 06.08.20
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:45

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Golf_streem написав:✚ 10 ЗОЛОТИХ БАЛІВ ЗА РОЗРАХУНКИ КАРТКОЮ В ТОРГОВИХ ТОЧКАХ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ: POS, EPOS (БЕЗКОНТАКТНІ ОПЛАТИ КАРТКОЮ), MDES (Google Pay, Apple Pay), ТА ЗА УМОВИ ВИКОНАННЯ НАСТУПНИХ ДІЙ: РЕЄСТРАЦІЇ КАРТКИ В ПРОГРАМІ ЧЕРЕЗ UKRSIB online ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОЇ ТРАНЗАКЦІЇ В ПЕРІОД З 05 березня ПО 15 КВІТНЯ 2021 РОКУ---это за каждую транзакцию или только за одну?

Этого уже не будет. Старая инфа.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 17:46

  Golf_streem написав:Подскажите по нью кард: менеджер не нашел возможности сделать мне СИ без "+". Как мне самому это сделать? В он-лайне есть в SMS-сервисе карты кнопка "відключити".


Заходим в додаток. Натискаємо "Чат": пишемо - "Доброго дня. Прошу відключити Стар Информ+ , а підключити Стар Информ без плюса. Заздалегідь вдячний". Процедура на 2-3 хвилини (в робочий операційний час).

P.S. Міняйте менеджера - давно Вам писав.
jay2004
 
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