В чате мне ответили "все доначислят всем централизовано до 09.04 включительно".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 11:16
Додано: Чет 08 кві, 2021 11:35
"Зараз Star Inform відключений
Після підключення до SMS-сервісу ви будете оперативно отримувати повідомлення з інформацією про всі платежі, здійснені за допомогою картки та рахунку, а також автоматично підключитеся до технології 3D-Secure, яка гарантує максимальну безпеку on-line розрахунків карткою."
для картки в укрсибонлайн web версия, це СИ без "+" чи з "+"?
Додано: Чет 08 кві, 2021 11:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
И в веб-версии, и в мобильном приложении подключается си+. Си удалось включить только через чат
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