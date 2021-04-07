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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:16

  v57 написав:за 24.02 возвращали?
хоть кому-то? :)


В чате мне ответили "все доначислят всем централизовано до 09.04 включительно".
yevgen12
 
Повідомлень: 347
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:35

  jay2004 написав:
  Golf_streem написав:Подскажите по нью кард: менеджер не нашел возможности сделать мне СИ без "+". Как мне самому это сделать? В он-лайне есть в SMS-сервисе карты кнопка "відключити".


Заходим в додаток. Натискаємо "Чат": пишемо - "Доброго дня. Прошу відключити Стар Информ+ , а підключити Стар Информ без плюса. Заздалегідь вдячний". Процедура на 2-3 хвилини (в робочий операційний час).

P.S. Міняйте менеджера - давно Вам писав.

"Зараз Star Inform відключений
Після підключення до SMS-сервісу ви будете оперативно отримувати повідомлення з інформацією про всі платежі, здійснені за допомогою картки та рахунку, а також автоматично підключитеся до технології 3D-Secure, яка гарантує максимальну безпеку on-line розрахунків карткою."

для картки в укрсибонлайн web версия, це СИ без "+" чи з "+"?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 11:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

_Mykola_ написав:
  jay2004 написав:
  Golf_streem написав:Подскажите по нью кард: менеджер не нашел возможности сделать мне СИ без "+". Как мне самому это сделать? В он-лайне есть в SMS-сервисе карты кнопка "відключити".


Заходим в додаток. Натискаємо "Чат": пишемо - "Доброго дня. Прошу відключити Стар Информ+ , а підключити Стар Информ без плюса. Заздалегідь вдячний". Процедура на 2-3 хвилини (в робочий операційний час).

P.S. Міняйте менеджера - давно Вам писав.

"Зараз Star Inform відключений
Після підключення до SMS-сервісу ви будете оперативно отримувати повідомлення з інформацією про всі платежі, здійснені за допомогою картки та рахунку, а також автоматично підключитеся до технології 3D-Secure, яка гарантує максимальну безпеку on-line розрахунків карткою."

для картки в укрсибонлайн web версия, це СИ без "+" чи з "+"?
И в веб-версии, и в мобильном приложении подключается си+. Си удалось включить только через чат
alter
 
Повідомлень: 543
З нами з: 14.05.08
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