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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 кві, 2021 11:16
v57 написав:
за 24.02 возвращали?
хоть кому-то?
В чате мне ответили "все доначислят всем централизовано до 09.04 включительно".
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yevgen12
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:35
jay2004 написав: Golf_streem написав:
Подскажите по нью кард: менеджер не нашел возможности сделать мне СИ без "+". Как мне самому это сделать? В он-лайне есть в SMS-сервисе карты кнопка "відключити".
Заходим в додаток. Натискаємо "Чат": пишемо - "Доброго дня. Прошу відключити Стар Информ+ , а підключити Стар Информ без плюса. Заздалегідь вдячний". Процедура на 2-3 хвилини (в робочий операційний час).
P.S. Міняйте менеджера - давно Вам писав.
"Зараз Star Inform відключений
Після підключення до SMS-сервісу ви будете оперативно отримувати повідомлення з інформацією про всі платежі, здійснені за допомогою картки та рахунку, а також автоматично підключитеся до технології 3D-Secure, яка гарантує максимальну безпеку on-line розрахунків карткою."
для картки в укрсибонлайн web
версия, це СИ без
"+" чи з
"+"?
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_Mykola_
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Додано: Чет 08 кві, 2021 11:51
_Mykola_ написав: jay2004 написав: Golf_streem написав:
Подскажите по нью кард: менеджер не нашел возможности сделать мне СИ без "+". Как мне самому это сделать? В он-лайне есть в SMS-сервисе карты кнопка "відключити".
Заходим в додаток. Натискаємо "Чат": пишемо - "Доброго дня. Прошу відключити Стар Информ+ , а підключити Стар Информ без плюса. Заздалегідь вдячний". Процедура на 2-3 хвилини (в робочий операційний час).
P.S. Міняйте менеджера - давно Вам писав.
"Зараз Star Inform відключений
Після підключення до SMS-сервісу ви будете оперативно отримувати повідомлення з інформацією про всі платежі, здійснені за допомогою картки та рахунку, а також автоматично підключитеся до технології 3D-Secure, яка гарантує максимальну безпеку on-line розрахунків карткою."
для картки в укрсибонлайн web
версия, це СИ без
"+" чи з
"+"?
И в веб-версии, и в мобильном приложении подключается си+. Си удалось включить только через чат
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:45
v57 написав:
за 24.02 возвращали?
хоть кому-то?
За 29 января не всем ещё вернули.
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Додано: Чет 08 кві, 2021 12:59
А никто не заказывал выписку с начислением кешбека?
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Aktus
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:20
yevgen12 написав: v57 написав:
за 24.02 возвращали?
хоть кому-то?
В чате мне ответили "все доначислят всем централизовано до 09.04 включительно".
Шото не спешат
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Додано: П'ят 09 кві, 2021 12:33
Aktus написав:
А никто не заказывал выписку с начислением кешбека?
Ее не существует. Когда были проблемы с начислением кешбека, менеджеры сами просили отыскать операции за которые не начислен кешбек.
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