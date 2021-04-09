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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:22
Как такое может быть, что в интернет банкинге возле операции стоит значок двух карточек, то есть как перевод между картами, при этом в описании операции написано Оплата товаров и услуг. В лимитах на переводы между картами поставил ноль. За такое получается не будет кэшбека? И как может пройти перевод между картами при нулевом лимите на переводы.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В Укрсибе главное ноль на запрет перевода между картами в лимитах. Если прошла операция при нулевом лимите на перевод, не обращайте внимания на описание в приложении, все нормально, кешбек будет
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