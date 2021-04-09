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Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:22
Как такое может быть, что в интернет банкинге возле операции стоит значок двух карточек, то есть как перевод между картами, при этом в описании операции написано Оплата товаров и услуг. В лимитах на переводы между картами поставил ноль. За такое получается не будет кэшбека? И как может пройти перевод между картами при нулевом лимите на переводы.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
В Укрсибе главное ноль на запрет перевода между картами в лимитах. Если прошла операция при нулевом лимите на перевод, не обращайте внимания на описание в приложении, все нормально, кешбек будет
Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:39
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Стал обладателем карты нькард. Вопросы:
В лимитах
1.чем отличается "розрахунки в мережі інтернет (3d secure)" от "розрахунки в мережі інтернет"
2. За "розрахунки в торгівельній мереже" КБ не будет? Лимит ставить в ноль?
3.В лимитах "перекази між картками...", как писал Spring, лучше тоже поставить в ноль (интерес только в получении КБ)?
4.Выгоднее зарегаться в Екстра більше или в МС більше и почему?
Додано: П'ят 09 кві, 2021 23:03
Golf_streem
1. одні проходять з 3DS, інші - без.
2. не буде. ставте
3. р2р з Сиба з комісією, тому тут прямий збиток, якщо не 0.
Додано: П'ят 09 кві, 2021 23:44
Мне сегодня Сибас выплатил 300 грн (Очевыгода), за 30 операций в ноябре 2020г. Писали им в чат несколько месяцев, респект
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