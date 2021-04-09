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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1525152615271528

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:22

Как такое может быть, что в интернет банкинге возле операции стоит значок двух карточек, то есть как перевод между картами, при этом в описании операции написано Оплата товаров и услуг. В лимитах на переводы между картами поставил ноль. За такое получается не будет кэшбека? И как может пройти перевод между картами при нулевом лимите на переводы.
vovareuckij
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 20:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

В Укрсибе главное ноль на запрет перевода между картами в лимитах. Если прошла операция при нулевом лимите на перевод, не обращайте внимания на описание в приложении, все нормально, кешбек будет
Spring
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 22:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Стал обладателем карты нькард. Вопросы:
В лимитах
1.чем отличается "розрахунки в мережі інтернет (3d secure)" от "розрахунки в мережі інтернет"
2. За "розрахунки в торгівельній мереже" КБ не будет? Лимит ставить в ноль?
3.В лимитах "перекази між картками...", как писал Spring, лучше тоже поставить в ноль (интерес только в получении КБ)?
4.Выгоднее зарегаться в Екстра більше или в МС більше и почему?
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 23:03

Golf_streem
1. одні проходять з 3DS, інші - без.
2. не буде. ставте
3. р2р з Сиба з комісією, тому тут прямий збиток, якщо не 0.
klug
 
Повідомлень: 5634
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 23:44

Мне сегодня Сибас выплатил 300 грн (Очевыгода), за 30 операций в ноябре 2020г. Писали им в чат несколько месяцев, респект :)
Triton
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 06:55

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  vovareuckij написав:Как такое может быть, что в интернет банкинге возле операции стоит значок двух карточек, то есть как перевод между картами, при этом в описании операции написано Оплата товаров и услуг.
Вы можете самостоятельно выписку редактировать и поставить свой значок :D

  Golf_streem написав:4.Выгоднее зарегаться в Екстра більше или в МС більше и почему?
При регистрации в "EXTRA більше" будет создан аккаунт "mastercard більше".
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:17

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  MASolomko написав:При регистрации в "EXTRA більше" будет создан аккаунт "mastercard більше".


Оказывается, из веб-укрсиба по нажатию экстра-бильше автоматически логинишься в мс-бильше.
Забавно, ведь тут сервис сибаса заходит в мой акк мс-бильше через эту калиточку по блату, без пароля.
Акк в мс-бильше я создавал, когда еще не был клиентом сибаса.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:29

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Aktus написав:
  MASolomko написав:При регистрации в "EXTRA більше" будет создан аккаунт "mastercard більше".


Оказывается, из веб-укрсиба по нажатию экстра-бильше автоматически логинишься в мс-бильше.
Забавно, ведь тут сервис сибаса заходит в мой акк мс-бильше через эту калиточку по блату, без пароля.
Акк в мс-бильше я создавал, когда еще не был клиентом сибаса.
Ужас! Срочно в НБУ и Киберполицию нужно подавать заявление!
Ещё так Приват умеет, если шо
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 07:31

  Golf_streem написав:Стал обладателем карты нькард. Вопросы:
В лимитах
1.чем отличается "розрахунки в мережі інтернет (3d secure)" от "розрахунки в мережі інтернет"
2. За "розрахунки в торгівельній мереже" КБ не будет? Лимит ставить в ноль?
3.В лимитах "перекази між картками...", как писал Spring, лучше тоже поставить в ноль (интерес только в получении КБ)?
4.Выгоднее зарегаться в Екстра більше или в МС більше и почему?

Регистрируйтесь через приложение Укрсиба в экстрабильше. Разница в том, что если не через приложение добавите карту в мастербильше, не будет приветственной 1000 золотых баллов, они только при регистрации из приложения Укрсиба даются. Дадут примерно через месяц
Spring
 
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