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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 11:54
Spring написав:
Регистрируйтесь через приложение Укрсиба в экстрабильше. Разница в том, что если не через приложение добавите карту в мастербильше, не будет приветственной 1000 золотых баллов, они только при регистрации из приложения Укрсиба даются. Дадут примерно через месяц
Спасибо!
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