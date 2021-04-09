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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 11:54
Додано: Суб 10 кві, 2021 12:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Підскажіть: краще штовхати на Укрсіб (наприклод з Моно або Південного) чи тягнути Укрсібом?
Додано: Суб 10 кві, 2021 13:27
Для Сиба байдуже - дивіться, як вигідніше для катрики-донора, бо деякі деруть відсоток, якщо з них тягнути. З Моно моно і так, і так, а Південний дивіться самі.
P.S. для обох видів поповнення Сибас може часом прислати повідомлення, що за карткою виникла заборгованість, що не передбачена доглвором - не звертайте уваги, тут за це не карають.
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