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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 11:54
Spring написав:
Регистрируйтесь через приложение Укрсиба в экстрабильше. Разница в том, что если не через приложение добавите карту в мастербильше, не будет приветственной 1000 золотых баллов, они только при регистрации из приложения Укрсиба даются. Дадут примерно через месяц
Спасибо!
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Golf_streem
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Додано: Суб 10 кві, 2021 12:16
Підскажіть: краще штовхати на Укрсіб (наприклод з Моно або Південного) чи тягнути Укрсібом?
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Golf_streem
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Додано: Суб 10 кві, 2021 13:27
Golf_streem написав:
Підскажіть: краще штовхати на Укрсіб (наприклод з Моно або Південного) чи тягнути Укрсібом?
Для Сиба байдуже - дивіться, як вигідніше для катрики-донора, бо деякі деруть відсоток, якщо з них тягнути. З Моно моно і так, і так, а Південний дивіться самі.
P.S. для обох видів поповнення Сибас може часом прислати повідомлення, що за карткою виникла заборгованість, що не передбачена доглвором - не звертайте уваги, тут за це не карають.
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klug
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Додано: Суб 10 кві, 2021 16:55
klug написав: Golf_streem написав:
Підскажіть: краще штовхати на Укрсіб (наприклод з Моно або Південного) чи тягнути Укрсібом?
Для Сиба байдуже - дивіться, як вигідніше для катрики-донора, бо деякі деруть відсоток, якщо з них тягнути. З Моно моно і так, і так, а Південний дивіться самі.
P.S. для обох видів поповнення Сибас може часом прислати повідомлення, що за карткою виникла заборгованість, що не передбачена доглвором - не звертайте уваги, тут за це не карають.
Дякую.
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Golf_streem
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