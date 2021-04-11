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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 11:54

  Spring написав:Регистрируйтесь через приложение Укрсиба в экстрабильше. Разница в том, что если не через приложение добавите карту в мастербильше, не будет приветственной 1000 золотых баллов, они только при регистрации из приложения Укрсиба даются. Дадут примерно через месяц

Спасибо!
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 12:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Підскажіть: краще штовхати на Укрсіб (наприклод з Моно або Південного) чи тягнути Укрсібом?
Golf_streem
 
Повідомлень: 49
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 13:27

  Golf_streem написав:Підскажіть: краще штовхати на Укрсіб (наприклод з Моно або Південного) чи тягнути Укрсібом?

Для Сиба байдуже - дивіться, як вигідніше для катрики-донора, бо деякі деруть відсоток, якщо з них тягнути. З Моно моно і так, і так, а Південний дивіться самі.

P.S. для обох видів поповнення Сибас може часом прислати повідомлення, що за карткою виникла заборгованість, що не передбачена доглвором - не звертайте уваги, тут за це не карають.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 08:17

  Spring написав:Регистрируйтесь через приложение Укрсиба в экстрабильше. Разница в том, что если не через приложение добавите карту в мастербильше, не будет приветственной 1000 золотых баллов, они только при регистрации из приложения Укрсиба даются. Дадут примерно через месяц

Не обязательно. Добавлял newcard в существующий аккаунт бильше, по номеру, не из приложения. Через месяц пришла 1000.
yevgen12
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 07:48

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вчерашнее обновление в системах УкрСиббанка принесло следующие изменения:
— теперь не будут приходить сообщения (SMS, Viber, Push) для всех операций меньше 100 грн, независимо от того какая услуга подключена - StarInform или StarInform+.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Для PUSH и Viber могли оставить на любую сумму. :(
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:38

типа подтверждения не надо или как платить?
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:49

  omb написав:типа подтверждения не надо или как платить?


надо, сегодня хотел Киевстар пополнить на 10 грн. Просило Vcode - пополнил через Идею..
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 09:51

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

omb написав:типа подтверждения не надо или как платить?
Не будут приходить сообщения об успешных транзакциях на сумму до 100 грн. 3D Secure функционированирует без изменений, независимо от суммы.
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