Спасибо!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 11:54
Додано: Суб 10 кві, 2021 12:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Підскажіть: краще штовхати на Укрсіб (наприклод з Моно або Південного) чи тягнути Укрсібом?
Додано: Суб 10 кві, 2021 13:27
Для Сиба байдуже - дивіться, як вигідніше для катрики-донора, бо деякі деруть відсоток, якщо з них тягнути. З Моно моно і так, і так, а Південний дивіться самі.
P.S. для обох видів поповнення Сибас може часом прислати повідомлення, що за карткою виникла заборгованість, що не передбачена доглвором - не звертайте уваги, тут за це не карають.
Додано: Нед 11 кві, 2021 08:17
Не обязательно. Добавлял newcard в существующий аккаунт бильше, по номеру, не из приложения. Через месяц пришла 1000.
Додано: Пон 12 кві, 2021 07:48
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вчерашнее обновление в системах УкрСиббанка принесло следующие изменения:
— теперь не будут приходить сообщения (SMS, Viber, Push) для всех операций меньше 100 грн, независимо от того какая услуга подключена - StarInform или StarInform+.
Додано: Пон 12 кві, 2021 09:22
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Для PUSH и Viber могли оставить на любую сумму.
Додано: Пон 12 кві, 2021 09:49
Додано: Пон 12 кві, 2021 09:51
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Не будут приходить сообщения об успешных транзакциях на сумму до 100 грн. 3D Secure функционированирует без изменений, независимо от суммы.
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Квесторе_поверніться, Марлос 1990 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|