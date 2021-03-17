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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 10 кві, 2021 11:54
Spring написав:
Регистрируйтесь через приложение Укрсиба в экстрабильше. Разница в том, что если не через приложение добавите карту в мастербильше, не будет приветственной 1000 золотых баллов, они только при регистрации из приложения Укрсиба даются. Дадут примерно через месяц
Спасибо!
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Golf_streem
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Додано: Суб 10 кві, 2021 12:16
Підскажіть: краще штовхати на Укрсіб (наприклод з Моно або Південного) чи тягнути Укрсібом?
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Golf_streem
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Додано: Суб 10 кві, 2021 13:27
Golf_streem написав:
Підскажіть: краще штовхати на Укрсіб (наприклод з Моно або Південного) чи тягнути Укрсібом?
Для Сиба байдуже - дивіться, як вигідніше для катрики-донора, бо деякі деруть відсоток, якщо з них тягнути. З Моно моно і так, і так, а Південний дивіться самі.
P.S. для обох видів поповнення Сибас може часом прислати повідомлення, що за карткою виникла заборгованість, що не передбачена доглвором - не звертайте уваги, тут за це не карають.
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klug
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Додано: Нед 11 кві, 2021 08:17
Spring написав:
Регистрируйтесь через приложение Укрсиба в экстрабильше. Разница в том, что если не через приложение добавите карту в мастербильше, не будет приветственной 1000 золотых баллов, они только при регистрации из приложения Укрсиба даются. Дадут примерно через месяц
Не обязательно. Добавлял newcard в существующий аккаунт бильше, по номеру, не из приложения. Через месяц пришла 1000.
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yevgen12
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Додано: Пон 12 кві, 2021 07:48
Вчерашнее обновление в системах УкрСиббанка принесло следующие изменения:
— теперь не будут приходить сообщения (SMS, Viber, Push) для всех операций меньше 100 грн, независимо от того какая услуга подключена - StarInform или StarInform+.
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unknownurl
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Додано: Пон 12 кві, 2021 09:22
Для PUSH и Viber могли оставить на любую сумму.
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MASolomko
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Додано: Пон 12 кві, 2021 09:38
типа подтверждения не надо или как платить?
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omb
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Додано: Пон 12 кві, 2021 09:49
omb написав:
типа подтверждения не надо или как платить?
надо, сегодня хотел Киевстар пополнить на 10 грн. Просило Vcode - пополнил через Идею..
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jay2004
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Додано: Пон 12 кві, 2021 09:51
omb написав:типа подтверждения не надо или как платить?
Не будут приходить сообщения об успешных транзакциях на сумму до 100 грн. 3D Secure функционированирует без изменений, независимо от суммы.
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unknownurl
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Додано: Пон 12 кві, 2021 11:40
Вернули кэшбэк за операции 17.03.21
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lel
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