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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1527152815291530

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:42

  lel написав:Вернули кэшбэк за операции 17.03.21

Ага. Токо за 17.02.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3874
З нами з: 14.10.08
Подякував: 227 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 11:51

  Ferlakur написав:
  lel написав:Вернули кэшбэк за операции 17.03.21

Ага. Токо за 17.02.

Точно :D
Новый кейс замены старой (серой) Нью на новую с бином 535432:
За день не поменяли. В пятницу написал заявление о закрытии. В понедельник получил новую. Персональный менеджер вещал, что это невозможно и нужно ждать 45 дней. Настойчиво попросил перевести меня в физическое отделение, где и закрыл и получил новую карту.
lel
 
Повідомлень: 2865
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1030 раз.
Подякували: 320 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:17

Боржок за 24 лютого Укрсиб сьогодні сплатив, а от за січень так і немає...
kreuz
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Повідомлень: 2920
З нами з: 10.12.07
Подякував: 157 раз.
Подякували: 210 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:23

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

со мной сибас рассчитался до копеечки :lol:
clash
 
Повідомлень: 353
З нами з: 30.01.21
Подякував: 84 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:24

За 17.02?
Ничего пока не пришло.
Spring
 
Повідомлень: 314
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:31

Spring не знаю за каое, но 24,18 грн сибас был должен и 24,18 грн сегодня зашли
clash
 
Повідомлень: 353
З нами з: 30.01.21
Подякував: 84 раз.
Подякували: 63 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:02

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Вчерашнее обновление в системах УкрСиббанка принесло следующие изменения:
— теперь не будут приходить сообщения (SMS, Viber, Push) для всех операций меньше 100 грн

Наконец-то внесли ясность – у меня такие сообщения с суммами до 100 грн перестали приходить с вечера 31 марта. Всё ждал, когда сами новость напишут или мое терпение лопнет, чтобы пойти в чат на допрос.

А вот недоплаченного кешбека за 2.02 и 24.02 пока у себя не вижу.
killer bees
 
Повідомлень: 17
З нами з: 08.08.16
Подякував: 137 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 1527152815291530
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