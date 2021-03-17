Ага. Токо за 17.02.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 11:51
Точно
Новый кейс замены старой (серой) Нью на новую с бином 535432:
За день не поменяли. В пятницу написал заявление о закрытии. В понедельник получил новую. Персональный менеджер вещал, что это невозможно и нужно ждать 45 дней. Настойчиво попросил перевести меня в физическое отделение, где и закрыл и получил новую карту.
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:17
Боржок за 24 лютого Укрсиб сьогодні сплатив, а от за січень так і немає...
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:23
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
со мной сибас рассчитался до копеечки
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:31
Spring не знаю за каое, но 24,18 грн сибас был должен и 24,18 грн сегодня зашли
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:02
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Наконец-то внесли ясность – у меня такие сообщения с суммами до 100 грн перестали приходить с вечера 31 марта. Всё ждал, когда сами новость напишут или мое терпение лопнет, чтобы пойти в чат на допрос.
А вот недоплаченного кешбека (5%) за 2.02 и 24.02 пока у себя не вижу.
upd Пришел КБ за февральские даты – в 15:00.
Востаннє редагувалось killer bees в Пон 12 кві, 2021 14:16, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:21
И я не вижу. Горячка выясняют. А у Вас обычная ньюкард или зарплатная?
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