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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1528152915301531

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:52

мне пришла только что недостача
omb
 
Повідомлень: 3117
З нами з: 08.04.14
Подякував: 28 раз.
Подякували: 239 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вернуть то вернули, но не всё. Доначислили как по обычной NEW CARD, а не как по зарплатной.
Amid
 
Повідомлень: 1544
З нами з: 12.06.08
Подякував: 182 раз.
Подякували: 293 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:06

Аналогично. Пришло только что, 5% а не 10. Может вторая половина завтра?
Spring
 
Повідомлень: 317
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:25

  kreuz написав:Боржок за 24 лютого Укрсиб сьогодні сплатив, а от за січень так і немає...

Мені також за лютий заплатили, а за 29 січня - ні.
velvet
 
Повідомлень: 3790
З нами з: 06.03.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 555 раз.
 
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  #<1 ... 1528152915301531
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