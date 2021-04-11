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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:04
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Вернуть то вернули, но не всё. Доначислили как по обычной NEW CARD, а не как по зарплатной.
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:06
Аналогично. Пришло только что, 5% а не 10. Может вторая половина завтра?
Додано: Пон 12 кві, 2021 14:25
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