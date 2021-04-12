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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:52
мне пришла только что недостача
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Додано: Пон 12 кві, 2021 14:04
Вернуть то вернули, но не всё. Доначислили как по обычной NEW CARD, а не как по зарплатной.
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Додано: Пон 12 кві, 2021 14:06
Аналогично. Пришло только что, 5% а не 10. Может вторая половина завтра?
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Додано: Пон 12 кві, 2021 14:25
kreuz написав:
Боржок за 24 лютого Укрсиб сьогодні сплатив, а от за січень так і немає...
Мені також за лютий заплатили, а за 29 січня - ні.
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velvet
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Додано: Пон 12 кві, 2021 15:31
Мне не выплатили за 2.02. (или 23.02, там были одинаковые платежи).
Написал в чат, ответили: "Выплата будет сегодня-завтра". Похоже, руками начисляют.
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Искатель
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Додано: Пон 12 кві, 2021 15:47
velvet написав: kreuz написав:
Боржок за 24 лютого Укрсиб сьогодні сплатив, а от за січень так і немає...
Мені також за лютий заплатили, а за 29 січня - ні.
За 29 січня року 2021 кишмиш капнув на початку березня року 2021.
Продовжуйте чинити шкандаль.
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Квесторе_поверніться
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