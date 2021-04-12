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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1529153015311532>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 13:52

мне пришла только что недостача
omb
 
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Подякували: 239 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:04

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вернуть то вернули, но не всё. Доначислили как по обычной NEW CARD, а не как по зарплатной.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:06

Аналогично. Пришло только что, 5% а не 10. Может вторая половина завтра?
Spring
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 14:25

  kreuz написав:Боржок за 24 лютого Укрсиб сьогодні сплатив, а от за січень так і немає...

Мені також за лютий заплатили, а за 29 січня - ні.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:31

Мне не выплатили за 2.02. (или 23.02, там были одинаковые платежи).

Написал в чат, ответили: "Выплата будет сегодня-завтра". Похоже, руками начисляют.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 15:47

  velvet написав:
  kreuz написав:Боржок за 24 лютого Укрсиб сьогодні сплатив, а от за січень так і немає...

Мені також за лютий заплатили, а за 29 січня - ні.

За 29 січня року 2021 кишмиш капнув на початку березня року 2021.
Продовжуйте чинити шкандаль.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:04

  Квесторе_поверніться написав:
  velvet написав:
  kreuz написав:Боржок за 24 лютого Укрсиб сьогодні сплатив, а от за січень так і немає...

Мені також за лютий заплатили, а за 29 січня - ні.

За 29 січня року 2021 кишмиш капнув на початку березня року 2021.
Продовжуйте чинити шкандаль.

Знову написали сьогодні персональному менеджеру. Вона відповіла, що знову направила інформацію до відповідального підрозділу, але від неї нічого не залежить. Ось такі персональні менеджери в Укрсибі.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 18:34

  clash написав:со мной сибас рассчитался до копеечки :lol:

на 101,21 грн. на одном акке больше :roll:
не возмущаюсь,лягушатников на первый раз прощаю :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 19:06

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Вернули в 2-ом размере за недоначисленный кешбэк за февраль :)
Triton
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:09

  Квесторе_поверніться написав:
  velvet написав:
  kreuz написав:Боржок за 24 лютого Укрсиб сьогодні сплатив, а от за січень так і немає...

Мені також за лютий заплатили, а за 29 січня - ні.

За 29 січня року 2021 кишмиш капнув на початку березня року 2021.
Продовжуйте чинити шкандаль.

Провожу социальный эксперимент - начислят ли недостачу, если ничего не "чинить" и вообще забить болт.
Февраль - вернули, навскидку - в двойном размере, аж жалко, что там 10 гривен потеряно всего было. Январь - пока тишина. Там сумма поболее.
M-Audio
 
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