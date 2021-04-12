Обожаю эксперименты. В последнее время их много Правда, пока без особых финансовых последствий (на спичках).
Здесь я даже напомнил: "Где недостающее?" - "Ждите сегодня-завтра". Ну, сегодня уже нет. Жду завтра
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 20:11
Обожаю эксперименты. В последнее время их много Правда, пока без особых финансовых последствий (на спичках).
Здесь я даже напомнил: "Где недостающее?" - "Ждите сегодня-завтра". Ну, сегодня уже нет. Жду завтра
Додано: Пон 12 кві, 2021 20:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Интересно, за какие числа не заплатят за март. Казино 16е число все ближе
Додано: Пон 12 кві, 2021 20:58
Додано: Пон 12 кві, 2021 21:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Мне уже недели две (если не три) про мелкие суммы СМС не приходят.
Додано: Пон 12 кві, 2021 21:42
Ванга каже , що за 19-те viewtopic.php?p=5193482#p5193482
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, wolt450, Марлос 1990 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|