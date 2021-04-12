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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:11

  M-Audio написав:Провожу социальный эксперимент - начислят ли недостачу, если ничего не "чинить" и вообще забить болт.
Февраль - вернули, навскидку - в двойном размере, аж жалко, что там 10 гривен потеряно всего было. Январь - пока тишина. Там сумма поболее.

Обожаю эксперименты. В последнее время их много :) Правда, пока без особых финансовых последствий (на спичках).
Здесь я даже напомнил: "Где недостающее?" - "Ждите сегодня-завтра". Ну, сегодня уже нет. Жду завтра :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:16

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Интересно, за какие числа не заплатят за март. Казино 16е число все ближе
Spring
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 20:58

  Мизантрóп написав:
  clash написав:со мной сибас рассчитался до копеечки :lol:

на 101,21 грн. на одном акке больше :roll:
не возмущаюсь,лягушатников на первый раз прощаю :D

в сумме получилось больше чем 500 на том акке?
если так--точно вручную считали, причём в столбик :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 21:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  unknownurl написав:Вчерашнее обновление в системах УкрСиббанка принесло следующие изменения:
— теперь не будут приходить сообщения (SMS, Viber, Push) для всех операций меньше 100 грн, независимо от того какая услуга подключена - StarInform или StarInform+.

Мне уже недели две (если не три) про мелкие суммы СМС не приходят.
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 21:42

  Spring написав:Интересно, за какие числа не заплатят за март. Казино 16е число все ближе

Ванга каже , що за 19-те viewtopic.php?p=5193482#p5193482
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 07:44

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Aktus написав:
  unknownurl написав:Вчерашнее обновление в системах УкрСиббанка принесло следующие изменения:
— теперь не будут приходить сообщения (SMS, Viber, Push) для всех операций меньше 100 грн, независимо от того какая услуга подключена - StarInform или StarInform+.

Мне уже недели две (если не три) про мелкие суммы СМС не приходят.
Значит вам повезло быть в числе первых, кому отключили информирование про успешные операции до 100 грн.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 07:58

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Доброе утро, коллеги.
Хочу открыть карту в укрсибе для получения 10% кешбека. Как это сделать наиболее правильно? Есть ли какие-то реферальные ссылки, доп. бонусы, и так далее.
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:30

malinin007 бонусов нет, начать с бухгалтерии - готовы ли они кидать зп на карту укрсиба, если да, то подавать заявку и идти в отделение и оформляться
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:43

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Спасибо. Вопрос второй. Кешбек 10% будет активирован и засчитан с первой покупки сразу после оформления карты?
И еще. Как отслеживается получение именно зарплаты на эту карту? Возможно ли просто делать начисления на карту с другого счёта по реквизитам? Или как это происходит?
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:48

  malinin007 написав:Как отслеживается получение именно зарплаты на эту карту? Возможно ли просто делать начисления на карту с другого счёта по реквизитам?

Платить зарплату самому себе ?
Конгениально )))
mustbe
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