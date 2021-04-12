Обожаю эксперименты. В последнее время их много Правда, пока без особых финансовых последствий (на спичках).
Здесь я даже напомнил: "Где недостающее?" - "Ждите сегодня-завтра". Ну, сегодня уже нет. Жду завтра
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 кві, 2021 20:11
Обожаю эксперименты. В последнее время их много Правда, пока без особых финансовых последствий (на спичках).
Здесь я даже напомнил: "Где недостающее?" - "Ждите сегодня-завтра". Ну, сегодня уже нет. Жду завтра
Додано: Пон 12 кві, 2021 20:16
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Интересно, за какие числа не заплатят за март. Казино 16е число все ближе
Додано: Пон 12 кві, 2021 20:58
Додано: Пон 12 кві, 2021 21:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Мне уже недели две (если не три) про мелкие суммы СМС не приходят.
Додано: Пон 12 кві, 2021 21:42
Ванга каже , що за 19-те viewtopic.php?p=5193482#p5193482
Додано: Вів 13 кві, 2021 07:44
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Значит вам повезло быть в числе первых, кому отключили информирование про успешные операции до 100 грн.
Додано: Вів 13 кві, 2021 07:58
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Доброе утро, коллеги.
Хочу открыть карту в укрсибе для получения 10% кешбека. Как это сделать наиболее правильно? Есть ли какие-то реферальные ссылки, доп. бонусы, и так далее.
Додано: Вів 13 кві, 2021 09:30
malinin007 бонусов нет, начать с бухгалтерии - готовы ли они кидать зп на карту укрсиба, если да, то подавать заявку и идти в отделение и оформляться
Додано: Вів 13 кві, 2021 09:43
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Спасибо. Вопрос второй. Кешбек 10% будет активирован и засчитан с первой покупки сразу после оформления карты?
И еще. Как отслеживается получение именно зарплаты на эту карту? Возможно ли просто делать начисления на карту с другого счёта по реквизитам? Или как это происходит?
Додано: Вів 13 кві, 2021 09:48
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