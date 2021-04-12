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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 кві, 2021 09:55
mustbe написав: malinin007 написав:
Как отслеживается получение именно зарплаты на эту карту? Возможно ли просто делать начисления на карту с другого счёта по реквизитам?
Платить зарплату самому себе ?
Конгениально )))
чого ще не зробиш заради кешбека животворящого
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