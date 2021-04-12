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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 09:55

  mustbe написав:
  malinin007 написав:Как отслеживается получение именно зарплаты на эту карту? Возможно ли просто делать начисления на карту с другого счёта по реквизитам?

Платить зарплату самому себе ?
Конгениально )))

чого ще не зробиш заради кешбека животворящого :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 10:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Коллеги, если не затруднит, можно по сути? Крупную покупку надо совершить сегодня.
В первую очередь интересует кешбек 10% активен сразу после активации карты?

Как эта карта потом становится и продолжает быть "зарплатной"?

Если что, то можно в ЛС. Буду благодарен. :)
malinin007
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:08

  malinin007 написав:Коллеги, если не затруднит, можно по сути? Крупную покупку надо совершить сегодня.
В первую очередь интересует кешбек 10% активен сразу после активации карты?

Как эта карта потом становится и продолжает быть "зарплатной"?

Если что, то можно в ЛС. Буду благодарен. :)

сьогодні точно не вийде. в умовах , ІМХО, 10% починають нараховувати після першого зарахування ЗП.
Якщо бухгалтерія відмовить у переході на Сіб, можете взяти просто НьюКард, однак всерівно КБ 5% буде нараховуватись після активації, не раніше завтрашнього дня і смс про активацію у ніч, наступну за днем отримання картки
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 11:18

  malinin007 написав:Коллеги, если не затруднит, можно по сути? Крупную покупку надо совершить сегодня.
В первую очередь интересует кешбек 10% активен сразу после активации карты?

Как эта карта потом становится и продолжает быть "зарплатной"?

Если что, то можно в ЛС. Буду благодарен. :)


Если сегодня оформите, то только ЗАВТРА прийдёт СМС о подключении кешбека 5%. Если сегодня оформите и сделаете покупку, то без кишмиша.
Зарплатной карта становится в ближайший вторник (после оформления/переоформления) - по вторникам у Укрсиб рассматривают заявы (ЗП 10%).

Подробности про оформление зарплатной - в Личку.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 12:03

В 11:47 капнул и мне недоплаченный за февраль.
Кому еще должны остались, проверяйте. Точно руками начисляют, руками отправляют :) Ну, хорошо хоть долги платят. Прям как Ланнистеры.
Искатель
 
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