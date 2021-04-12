чого ще не зробиш заради кешбека животворящого
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Додано: Вів 13 кві, 2021 09:55
Додано: Вів 13 кві, 2021 10:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Коллеги, если не затруднит, можно по сути? Крупную покупку надо совершить сегодня.
В первую очередь интересует кешбек 10% активен сразу после активации карты?
Как эта карта потом становится и продолжает быть "зарплатной"?
Если что, то можно в ЛС. Буду благодарен.
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:08
сьогодні точно не вийде. в умовах , ІМХО, 10% починають нараховувати після першого зарахування ЗП.
Якщо бухгалтерія відмовить у переході на Сіб, можете взяти просто НьюКард, однак всерівно КБ 5% буде нараховуватись після активації, не раніше завтрашнього дня і смс про активацію у ніч, наступну за днем отримання картки
Додано: Вів 13 кві, 2021 11:18
Если сегодня оформите, то только ЗАВТРА прийдёт СМС о подключении кешбека 5%. Если сегодня оформите и сделаете покупку, то без кишмиша.
Зарплатной карта становится в ближайший вторник (после оформления/переоформления) - по вторникам у Укрсиб рассматривают заявы (ЗП 10%).
Подробности про оформление зарплатной - в Личку.
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:03
В 11:47 капнул и мне недоплаченный за февраль.
Кому еще должны остались, проверяйте. Точно руками начисляют, руками отправляют Ну, хорошо хоть долги платят. Прям как Ланнистеры.
Додано: Вів 13 кві, 2021 12:08
Пока не капнул. Вторая часть от 10% где то потерялась. Вчера пришли только 5%
Додано: Вів 13 кві, 2021 16:19
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:31
Spring
Нет, но я оставил заявку на горячке. Сказали, что взяли в работу.
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:50
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Подскажите, карта NewCard может участвовать и в Мастеркард Бильше и в Экстра Бильше одновременно?
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