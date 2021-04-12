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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:58
malinin007 написав:
Подскажите, карта NewCard может участвовать и в Мастеркард Бильше и в Экстра Бильше одновременно?
В Укрсибе это одно и тоже.
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