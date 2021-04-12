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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1531153215331534

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:58

  malinin007 написав:Подскажите, карта NewCard может участвовать и в Мастеркард Бильше и в Экстра Бильше одновременно?

В Укрсибе это одно и тоже.
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  #<1 ... 1531153215331534
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