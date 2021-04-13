В Укрсибе это одно и тоже.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:58
Додано: Вів 13 кві, 2021 23:46
У Вас в правом верхнем углу (Укрсиб он-лайн) должна появиться пиктограмка "подарочек". Нажимаете и попадаете на сайт МС бильше, где и проходите регистрацию. И потом при выборе пункта "Экстра Бильше" будете попадать в МС бильше.
Додано: Сер 14 кві, 2021 05:44
Golf_streem
Пока нет подарочка, сказали 3 дня надо выждать после получения карты.
Додано: Сер 14 кві, 2021 09:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У кого-то есть успешный опыт возврата денег за покупку за золото в МС Більше? Я обменял в 4 апреля и, хотя в условиях написано "в течение 5 рабочих дней", до сих пор ничего не пришло. Или этот возврат в выписке не отображается?
|