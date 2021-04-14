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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 17:58

  malinin007 написав:Подскажите, карта NewCard может участвовать и в Мастеркард Бильше и в Экстра Бильше одновременно?

В Укрсибе это одно и тоже.
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Повідомлення Додано: Вів 13 кві, 2021 23:46

  malinin007 написав:Подскажите, карта NewCard может участвовать и в Мастеркард Бильше и в Экстра Бильше одновременно?

У Вас в правом верхнем углу (Укрсиб он-лайн) должна появиться пиктограмка "подарочек". Нажимаете и попадаете на сайт МС бильше, где и проходите регистрацию. И потом при выборе пункта "Экстра Бильше" будете попадать в МС бильше.
Golf_streem
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 05:44

Golf_streem
Пока нет подарочка, сказали 3 дня надо выждать после получения карты.
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 09:21

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

У кого-то есть успешный опыт возврата денег за покупку за золото в МС Більше? Я обменял в 4 апреля и, хотя в условиях написано "в течение 5 рабочих дней", до сих пор ничего не пришло. Или этот возврат в выписке не отображается?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 10:14

  Amid написав:У кого-то есть успешный опыт возврата денег за покупку за золото в МС Більше? Я обменял в 4 апреля и, хотя в условиях написано "в течение 5 рабочих дней", до сих пор ничего не пришло. Или этот возврат в выписке не отображается?


Жду также с прошлого четверга - нету(((. Наберите Мастеркард - интересно, что будут глаголить...
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:46

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Девочка на гарячке сказала, что "зарплатные" опции по оформленным картам активируются каждое 16е и 25е чисто месяца. До активации этой опции по вновь полученной зарплатной карте вроде как пока кешбек 5%, а после активации должен быть 10%.

Выше коллега писал, что ему в отделении сказали, что активируют по вторникам.

Может у кого-то еще есть информация по этому поводу?
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:53

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

А можно иметь зарплатную Newcard и обычную Newcard на один ИНН?
vitaliy1111
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 13:56

  vitaliy1111 написав:А можно иметь зарплатную Newcard и обычную Newcard на один ИНН?

:lol: :lol: :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 14:20

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  vitaliy1111 написав:А можно иметь зарплатную Newcard и обычную Newcard на один ИНН?

+1 на укр.паспорт, +1 на загран, +1 на права :) ітого 5 ... (мінімум).
50К важко потратити в інтернеті :) хоча ...
stas_rst
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