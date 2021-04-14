В Укрсибе это одно и тоже.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:58
Додано: Вів 13 кві, 2021 23:46
У Вас в правом верхнем углу (Укрсиб он-лайн) должна появиться пиктограмка "подарочек". Нажимаете и попадаете на сайт МС бильше, где и проходите регистрацию. И потом при выборе пункта "Экстра Бильше" будете попадать в МС бильше.
Додано: Сер 14 кві, 2021 05:44
Golf_streem
Пока нет подарочка, сказали 3 дня надо выждать после получения карты.
Додано: Сер 14 кві, 2021 09:21
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
У кого-то есть успешный опыт возврата денег за покупку за золото в МС Більше? Я обменял в 4 апреля и, хотя в условиях написано "в течение 5 рабочих дней", до сих пор ничего не пришло. Или этот возврат в выписке не отображается?
Додано: Сер 14 кві, 2021 10:14
Жду также с прошлого четверга - нету(((. Наберите Мастеркард - интересно, что будут глаголить...
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:46
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Девочка на гарячке сказала, что "зарплатные" опции по оформленным картам активируются каждое 16е и 25е чисто месяца. До активации этой опции по вновь полученной зарплатной карте вроде как пока кешбек 5%, а после активации должен быть 10%.
Выше коллега писал, что ему в отделении сказали, что активируют по вторникам.
Может у кого-то еще есть информация по этому поводу?
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
А можно иметь зарплатную Newcard и обычную Newcard на один ИНН?
Додано: Сер 14 кві, 2021 13:56
Додано: Сер 14 кві, 2021 14:20
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Сер 14 кві, 2021 16:30
stas_rst
Я свои 10К по Ньюкарду, обычно, к 10му числу трачу. Сейчас хоть немного разгрузил карту тем, что комуналку с помощью Все Можу Ясно плачу. Мне бы ещё парочка Ньюкардов не помешала.
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