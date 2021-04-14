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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 кві, 2021 16:54
malinin007 написав:
Девочка на гарячке сказала, что "зарплатные" опции по оформленным картам активируются каждое 16е и 25е чисто месяца.
Может у кого-то еще есть информация по этому поводу?
Мені сказали 10го і 25го.
Ніби як правда - зп прийшла 7го, а вже 12го по цій картці світились зарплатні тарифи.
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:21
KVV написав: malinin007 написав:
Девочка на гарячке сказала, что "зарплатные" опции по оформленным картам активируются каждое 16е и 25е чисто месяца.
Может у кого-то еще есть информация по этому поводу?
Мені сказали 10го і 25го.
Ніби як правда - зп прийшла 7го, а вже 12го по цій картці світились зарплатні тарифи.
А світилися де? В додатку?
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Додано: Сер 14 кві, 2021 18:20
KVV написав: malinin007 написав:
Девочка на гарячке сказала, что "зарплатные" опции по оформленным картам активируются каждое 16е и 25е чисто месяца.
Может у кого-то еще есть информация по этому поводу?
Мені сказали 10го і 25го.
Ніби як правда - зп прийшла 7го, а вже 12го по цій картці світились зарплатні тарифи.
1. Где светились?
2. И причём тут пришла зарплата? 10% должно активироваться независимо от того пришла зарплата ли нет, карта оформляется по зарплатному «тарифу» и все плюшки должны быть доступны сразу. Но могут быть отключены, если в течение 60 дней не приходила зарплата.
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