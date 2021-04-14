УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Додано: Сер 14 кві, 2021 16:54
malinin007 написав:
Девочка на гарячке сказала, что "зарплатные" опции по оформленным картам активируются каждое 16е и 25е чисто месяца.
Может у кого-то еще есть информация по этому поводу?
Мені сказали 10го і 25го.
Ніби як правда - зп прийшла 7го, а вже 12го по цій картці світились зарплатні тарифи.
KVV
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Додано: Сер 14 кві, 2021 17:21
KVV написав: malinin007 написав:
Девочка на гарячке сказала, что "зарплатные" опции по оформленным картам активируются каждое 16е и 25е чисто месяца.
Может у кого-то еще есть информация по этому поводу?
Мені сказали 10го і 25го.
Ніби як правда - зп прийшла 7го, а вже 12го по цій картці світились зарплатні тарифи.
А світилися де? В додатку?
jay2004
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Додано: Сер 14 кві, 2021 18:20
KVV написав: malinin007 написав:
Девочка на гарячке сказала, что "зарплатные" опции по оформленным картам активируются каждое 16е и 25е чисто месяца.
Может у кого-то еще есть информация по этому поводу?
Мені сказали 10го і 25го.
Ніби як правда - зп прийшла 7го, а вже 12го по цій картці світились зарплатні тарифи.
1. Где светились?
2. И причём тут пришла зарплата? 10% должно активироваться независимо от того пришла зарплата ли нет, карта оформляется по зарплатному «тарифу» и все плюшки должны быть доступны сразу. Но могут быть отключены, если в течение 60 дней не приходила зарплата.
malinin007
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Додано: Сер 14 кві, 2021 22:28
malinin007, jay2004 1. так, тарифи по карті видно в Укрсиб Онлайн. 2. карті більше місяця і до першого надходження зп тарифи(ті що в додатку) були як у звичайної НК.
KVV
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Додано: Сер 14 кві, 2021 22:33
KVV написав: malinin007, jay2004
1. так, тарифи по карті видно в Укрсиб Онлайн.
2. карті більше місяця і до першого надходження зп тарифи(ті що в додатку) були як у звичайної НК.
И размер кешбека показывает у вас 5% или 10%? Скиньте скриншот.
malinin007
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Додано: Сер 14 кві, 2021 22:46
malinin007 написав:
И размер кешбека показывает у вас 5% или 10%? Скиньте скриншот.
Розмір кб не видно ніде - після отримання картки приходить смс про підключення рахунку до бонусної програми "NEW CASH BACK":
- по звичайній НК - 5%
- по зарплатній - 10%.
В моєї картки зарплатні тарифи.
KVV
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Додано: Сер 14 кві, 2021 22:48
KVV написав: malinin007 написав:
И размер кешбека показывает у вас 5% или 10%? Скиньте скриншот.
Розмір кб не видно ніде - після отримання картки приходить смс про підключення рахунку до бонусної програми "NEW CASH BACK":
- по звичайній НК - 5%
- по зарплатній - 10%.
В моєї картки зарплатні тарифи.
Все равно скиньте пожалуйста скриншот с тарифами, хочу сравнить со своими. Заранее спасибо.
malinin007
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Додано: Сер 14 кві, 2021 22:55
malinin007
Зарплатна
https://prnt.sc/11ehk72
Звичайна
https://prnt.sc/11ehp3l
Для спасибо користуйтеся кнопкою "+1"
KVV
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