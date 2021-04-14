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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 16:54

  malinin007 написав:Девочка на гарячке сказала, что "зарплатные" опции по оформленным картам активируются каждое 16е и 25е чисто месяца.

Может у кого-то еще есть информация по этому поводу?

Мені сказали 10го і 25го.

Ніби як правда - зп прийшла 7го, а вже 12го по цій картці світились зарплатні тарифи.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 17:21

  KVV написав:
  malinin007 написав:Девочка на гарячке сказала, что "зарплатные" опции по оформленным картам активируются каждое 16е и 25е чисто месяца.

Может у кого-то еще есть информация по этому поводу?

Мені сказали 10го і 25го.

Ніби як правда - зп прийшла 7го, а вже 12го по цій картці світились зарплатні тарифи.


А світилися де? В додатку?
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 18:20

  KVV написав:
  malinin007 написав:Девочка на гарячке сказала, что "зарплатные" опции по оформленным картам активируются каждое 16е и 25е чисто месяца.

Может у кого-то еще есть информация по этому поводу?

Мені сказали 10го і 25го.

Ніби як правда - зп прийшла 7го, а вже 12го по цій картці світились зарплатні тарифи.

1. Где светились?

2. И причём тут пришла зарплата? 10% должно активироваться независимо от того пришла зарплата ли нет, карта оформляется по зарплатному «тарифу» и все плюшки должны быть доступны сразу. Но могут быть отключены, если в течение 60 дней не приходила зарплата.
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:28

malinin007, jay2004
1. так, тарифи по карті видно в Укрсиб Онлайн.
2. карті більше місяця і до першого надходження зп тарифи(ті що в додатку) були як у звичайної НК.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:33

  KVV написав:malinin007, jay2004
1. так, тарифи по карті видно в Укрсиб Онлайн.
2. карті більше місяця і до першого надходження зп тарифи(ті що в додатку) були як у звичайної НК.

И размер кешбека показывает у вас 5% или 10%? Скиньте скриншот.
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:46

  malinin007 написав:И размер кешбека показывает у вас 5% или 10%? Скиньте скриншот.

Розмір кб не видно ніде - після отримання картки приходить смс про підключення рахунку до бонусної програми "NEW CASH BACK":
- по звичайній НК - 5%
- по зарплатній - 10%.

В моєї картки зарплатні тарифи.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:48

  KVV написав:
  malinin007 написав:И размер кешбека показывает у вас 5% или 10%? Скиньте скриншот.

Розмір кб не видно ніде - після отримання картки приходить смс про підключення рахунку до бонусної програми "NEW CASH BACK":
- по звичайній НК - 5%
- по зарплатній - 10%.

В моєї картки зарплатні тарифи.

Все равно скиньте пожалуйста скриншот с тарифами, хочу сравнить со своими. Заранее спасибо.
malinin007
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 22:55

malinin007
Зарплатна https://prnt.sc/11ehk72
Звичайна https://prnt.sc/11ehp3l

Для спасибо користуйтеся кнопкою "+1" :)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 кві, 2021 23:41

KVV
Где вы это видите? В приложении или в веб-версии?
Вот что вижу я. У меня iOS-версия приложения.Зображення
malinin007
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