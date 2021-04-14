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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1533153415351536

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 992
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
254
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 992
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 04:56

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  klug написав:Натисніть на неї пальцем зручної Вам руки.

Какие-то непонятные притеснения и ограничения в этом банке...
Aktus
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 05:29

klug
Получилось! :lol:
Это жесть, конечно, таких квестов я ещё ни в одном банке не видел)).
У меня похоже пока обычные тарифы светят.
Посмотрю что после 16.04 покажет, если верить горячке.
У них нигде не написано, что зарплатный тариф активируется после зачисления первой зарплаты.
malinin007
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 05:42

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

malinin007 написав:klug
Получилось! :lol:
Это жесть, конечно, таких квестов я ещё ни в одном банке не видел)).
У меня похоже пока обычные тарифы светят.
Посмотрю что после 16.04 покажет, если верить горячке.
У них нигде не написано, что зарплатный тариф активируется после зачисления первой зарплаты.
Ви гілку перечитайте на старті програми. Там багато цікавого . Достатньо - з моменту старту програми зп КБ
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 05:48

stas_rst
С какой даты примерно?
malinin007
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Повідомлень: 142
З нами з: 26.11.20
Подякував: 51 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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  #<1 ... 1533153415351536
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