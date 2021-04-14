Какие-то непонятные притеснения и ограничения в этом банке...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 04:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Чет 15 кві, 2021 05:29
klug
Получилось!
Это жесть, конечно, таких квестов я ещё ни в одном банке не видел)).
У меня похоже пока обычные тарифы светят.
Посмотрю что после 16.04 покажет, если верить горячке.
У них нигде не написано, что зарплатный тариф активируется после зачисления первой зарплаты.
Додано: Чет 15 кві, 2021 05:42
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Ви гілку перечитайте на старті програми. Там багато цікавого . Достатньо - з моменту старту програми зп КБ
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