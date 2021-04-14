klug Получилось! Это жесть, конечно, таких квестов я ещё ни в одном банке не видел)). У меня похоже пока обычные тарифы светят. Посмотрю что после 16.04 покажет, если верить горячке. У них нигде не написано, что зарплатный тариф активируется после зачисления первой зарплаты.
malinin007 написав:klug Получилось! Это жесть, конечно, таких квестов я ещё ни в одном банке не видел)). У меня похоже пока обычные тарифы светят. Посмотрю что после 16.04 покажет, если верить горячке. У них нигде не написано, что зарплатный тариф активируется после зачисления первой зарплаты.
Ви гілку перечитайте на старті програми. Там багато цікавого . Достатньо - з моменту старту програми зп КБ
Коллеги, где-то с месяц назад платил с НьюКард через приват коммуналку - всё ок, ну, завтра точно буду знать)) А вчера система мне рисовала +2,75% комиссии за платеж с неприватовской карты. Что я делаю не так? Каким сервисом еще можно пользоваться для получения КБ? Пумбой?
la9 написав:Коллеги, где-то с месяц назад платил с НьюКард через приват коммуналку - всё ок, ну, завтра точно буду знать)) А вчера система мне рисовала +2,75% комиссии за платеж с неприватовской карты. Что я делаю не так? Каким сервисом еще можно пользоваться для получения КБ? Пумбой?
la9 написав:Коллеги, где-то с месяц назад платил с НьюКард через приват коммуналку - всё ок, ну, завтра точно буду знать)) А вчера система мне рисовала +2,75% комиссии за платеж с неприватовской карты. Что я делаю не так? Каким сервисом еще можно пользоваться для получения КБ? Пумбой?