la9 думаю при перелимите Платежей получателей пенсионных выплат в ПриватБанке за коммунальные услуги без комиссии через Приват24 или по звонку на 3700: в сумме до 3 000 грн в месяц (включительно) и не более 10 платежей в календарный период(с 1-го по последний день) У меня ж не берет
la9 написав:Коллеги, где-то с месяц назад платил с НьюКард через приват коммуналку - всё ок, ну, завтра точно буду знать)) А вчера система мне рисовала +2,75% комиссии за платеж с неприватовской карты. Что я делаю не так? Каким сервисом еще можно пользоваться для получения КБ? Пумбой?
Вангую, що у минуломі місяці Вам сказали платити через https://next.privat24.ua/, а у цьому місця вирішили заплатити через стару версію, от і різниця. Платіть знову через next.
la9 написав:Коллеги, где-то с месяц назад платил с НьюКард через приват коммуналку - всё ок, ну, завтра точно буду знать)) А вчера система мне рисовала +2,75% комиссии за платеж с неприватовской карты. Что я делаю не так? Каким сервисом еще можно пользоваться для получения КБ? Пумбой?
Вангую, що у минуломі місяці Вам сказали платити через https://next.privat24.ua/, а у цьому місця вирішили заплатити через стару версію, от і різниця. Платіть знову через next.
а Вы прорицатель, по ходу Не помню точно за прошлый, а вчера - да, протупил и платил со старого
gkost05 ессно,но ток ОСББ,газ и то чего нет в уплате. Да на крайняк за фантики Бильше мона и серт портмоне на месяц заюзать.Платить банкам не правильно,они нам должны платить,за то,что мы пользуемся их услугами Банкиры ж не бедные,сам такой был