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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1535153615371538>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:09

  la9 написав:
  Мизантрóп написав:la9 шота придумаем/найдем,да и пенсы приматовские живы ещё

Забыл уточнить - я с аккаунта пенса приматовского и платил.

З.Ы. А пумба не годится?

ну дык мож по пенсу лимит халявы (3000 вроде) исчерпан? :roll:


В мае следим за веткой Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
:wink:Зображення
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:15

  Мизантрóп написав:
  la9 написав:
  Мизантрóп написав:la9 шота придумаем/найдем,да и пенсы приматовские живы ещё

Забыл уточнить - я с аккаунта пенса приматовского и платил.

З.Ы. А пумба не годится?

ну дык мож по пенсу лимит халявы (3000 вроде) исчерпан? :roll:
В мае следим за веткой Finance.ua: Оплата комунальних послуг без комісії
:wink:

А я понимаю, что 2,75 берется независимо от наличия пенсионного статуса... Ошибаюсь?
https://privatbank.ua/ru/plategi-za-kom ... hie-uslugi

И как этот месяц считается - с 1 по 31 число или 3000 за 30 дней?
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:18

la9 думаю при перелимите Платежей получателей пенсионных выплат в ПриватБанке за коммунальные услуги без комиссии через Приват24 или по звонку на 3700:
в сумме до 3 000 грн в месяц (включительно) и не более 10 платежей в календарный период(с 1-го по последний день)
У меня ж не берет :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:22

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  Мизантрóп написав:и не более 10 платежей в календарный период(с 1-го по последний день)
шота не складывается... платилось в марте прошлый раз. Если по последний день, то с 1.04 3К должны были пройти без комиса
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:32

la9 ну хз там же тысячи их факторов© :D У меня и по овер 10к проходили в 2020 году,хотя лимит был 2000 кажись :roll:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:32

  la9 написав:Коллеги, где-то с месяц назад платил с НьюКард через приват коммуналку - всё ок, ну, завтра точно буду знать))
А вчера система мне рисовала +2,75% комиссии за платеж с неприватовской карты. Что я делаю не так? Каким сервисом еще можно пользоваться для получения КБ? Пумбой?

Вангую, що у минуломі місяці Вам сказали платити через https://next.privat24.ua/, а у цьому місця вирішили заплатити через стару версію, от і різниця. Платіть знову через next.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:34

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

la9 написав:
  Мизантрóп написав:и не более 10 платежей в календарный период(с 1-го по последний день)
шота не складывается... платилось в марте прошлый раз. Если по последний день, то с 1.04 3К должны были пройти без комиса
А Вы платили здесь https://next.privat24.ua.????
gkost05
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:36

  klug написав:
  la9 написав:Коллеги, где-то с месяц назад платил с НьюКард через приват коммуналку - всё ок, ну, завтра точно буду знать))
А вчера система мне рисовала +2,75% комиссии за платеж с неприватовской карты. Что я делаю не так? Каким сервисом еще можно пользоваться для получения КБ? Пумбой?

Вангую, що у минуломі місяці Вам сказали платити через https://next.privat24.ua/, а у цьому місця вирішили заплатити через стару версію, от і різниця. Платіть знову через next.

а Вы прорицатель, по ходу :D
Не помню точно за прошлый, а вчера - да, протупил и платил со старого
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:38

gkost05 ессно,но ток ОСББ,газ и то чего нет в уплате.
Да на крайняк за фантики Бильше мона и серт портмоне на месяц заюзать.Платить банкам не правильно,они нам должны платить,за то,что мы пользуемся их услугами :wink:
Банкиры ж не бедные,сам такой был :wink:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:39

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

  la9 написав:Не помню точно за прошлый, а вчера - да, протупил и платил со старого
я ж был уверен,что верной дорогой шел товарищ...
Две страницы не по теме Сиба))
Мизантрóп
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