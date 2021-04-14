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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:45
Мизантрóп написав: la9 написав:
Не помню точно за прошлый, а вчера - да, протупил и платил со старого
я ж был уверен,что верной дорогой шел товарищ...
Две страницы))
та капец... уже зарекался не заниматься фин.вопросами по ночам или близко к тому. Но жадность победила - один мелкий только проплатил. Еще и 2 грн в блок от п24 получил
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la9
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