та капец... уже зарекался не заниматься фин.вопросами по ночам или близко к тому. Но жадность победила - один мелкий только проплатил. Еще и 2 грн в блок от п24 получил
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:45
та капец... уже зарекался не заниматься фин.вопросами по ночам или близко к тому. Но жадность победила - один мелкий только проплатил. Еще и 2 грн в блок от п24 получил
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:18
Додано: П'ят 16 кві, 2021 00:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Господа!Кто-то в курсе?При оплате продавцу на LiqPay Нью-картой будет киш-миш?
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