та капец... уже зарекался не заниматься фин.вопросами по ночам или близко к тому. Но жадность победила - один мелкий только проплатил. Еще и 2 грн в блок от п24 получил
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 кві, 2021 15:45
та капец... уже зарекался не заниматься фин.вопросами по ночам или близко к тому. Но жадность победила - один мелкий только проплатил. Еще и 2 грн в блок от п24 получил
Додано: Чет 15 кві, 2021 16:18
Додано: П'ят 16 кві, 2021 00:14
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Господа!Кто-то в курсе?При оплате продавцу на LiqPay Нью-картой будет киш-миш?
Додано: П'ят 16 кві, 2021 03:01
Ходимо по колу... Вхідних даних замало для однозначної відповіді, бо усе залежить від того, на яку операцію налаштований еквайринг продавця. Порада стандартна: викрутіть у 0 усі ліміти картки, крім оплат в Інтернеті та 3DS, якщо після цього операція пройде, то з високою ймовірністю кишмиш буде, якщо ж ні, тоді там переказ коштів, а не торгова операція і з Сибу таке не варто платити.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 06:54
если интернет лавка-будет
viewtopic.php?p=5167516#p5167516
Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:26
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:08
Мизантрóп
субсидии маме тоже нет ... должна была быть езе 2 числа ... видать минсоц держит - я так понимаю субсидия никому не пришла вообще ...
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:11
IMPRINTER смс от сиба пришла ровно 500
za berezen.
Жду субсидию старому
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 16 кві, 2021 11:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Есть первая пятисотка за март
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