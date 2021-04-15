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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1536153715381539>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 15:45

  Мизантрóп написав:
  la9 написав:Не помню точно за прошлый, а вчера - да, протупил и платил со старого
я ж был уверен,что верной дорогой шел товарищ...
Две страницы))

:oops: та капец... уже зарекался не заниматься фин.вопросами по ночам или близко к тому. Но жадность победила - один мелкий только проплатил. Еще и 2 грн в блок от п24 получил
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 16:18

  la9 написав:а Вы прорицатель, по ходу :D

Знімаю оведрафт, приворожую відсотки, збільшую кредитний рейтинг. Дорого!
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 00:14

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Господа!Кто-то в курсе?При оплате продавцу на LiqPay Нью-картой будет киш-миш?
aleksmih
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 03:01

  aleksmih написав:Господа!Кто-то в курсе?При оплате продавцу на LiqPay Нью-картой будет киш-миш?

Ходимо по колу... Вхідних даних замало для однозначної відповіді, бо усе залежить від того, на яку операцію налаштований еквайринг продавця. Порада стандартна: викрутіть у 0 усі ліміти картки, крім оплат в Інтернеті та 3DS, якщо після цього операція пройде, то з високою ймовірністю кишмиш буде, якщо ж ні, тоді там переказ коштів, а не торгова операція і з Сибу таке не варто платити.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 06:54

  aleksmih написав:Господа!Кто-то в курсе?При оплате продавцу на LiqPay Нью-картой будет киш-миш?

если интернет лавка-будет
viewtopic.php?p=5167516#p5167516
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:20

господа, новый кешбек (за март) сегодня кому-то пришел ?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 10:26

  IMPRINTER написав:господа, новый кешбек (за март) сегодня кому-то пришел ?

жду три по 500 и около 100 на четвертого
Ещё ж не вечер.
Субсидии тоже нема :roll:
Зображення
Магнитные бури,Сэр :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:08

Мизантрóп

субсидии маме тоже нет ... должна была быть езе 2 числа ... видать минсоц держит - я так понимаю субсидия никому не пришла вообще ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:11

IMPRINTER смс от сиба пришла ровно 500
za berezen.
Жду субсидию старому :mrgreen:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 16 кві, 2021 11:13, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Есть первая пятисотка за март
Amid
 
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