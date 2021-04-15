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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:15
Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:53
да, за март упало.
а вот за апрель недосстачу не выплатили, но я и не позавал зявку, т.к. там была копеечная сумма недостачи, просто проверить как в таких случаях возвращается - всем автоматом или только тем, кто индивидуально зарегал заявку ...
вывод: разговоры про то, что всем вернут автоматом - фигня, только если зарегил заявку.
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