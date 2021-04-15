RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1536153715381539

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 993
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
190
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 993
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:13

IMPRINTER только что зашёл, проверяйте :wink:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1202
З нами з: 04.12.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 165 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:15

  Кассандра написав:IMPRINTER только что зашёл, проверяйте :wink:

Ага и слава Богу хоть за март всё выплатили правильно, а 29 января так и висит
velvet
 
Повідомлень: 3795
З нами з: 06.03.09
Подякував: 32 раз.
Подякували: 555 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 11:53

  Кассандра написав:IMPRINTER только что зашёл, проверяйте :wink:


да, за март упало.
а вот за апрель недосстачу не выплатили, но я и не позавал зявку, т.к. там была копеечная сумма недостачи, просто проверить как в таких случаях возвращается - всем автоматом или только тем, кто индивидуально зарегал заявку ...
вывод: разговоры про то, что всем вернут автоматом - фигня, только если зарегил заявку.
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37991
З нами з: 06.08.09
Подякував: 217 раз.
Подякували: 6049 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 1536153715381539
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ingtrans і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.