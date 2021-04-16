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Обслуговування в українських
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УкрСибБанк BNP Paribas Group

УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1537153815391540

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

УкрСибБанк BNP Paribas Group 2.9 5 994
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
236
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
191
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
180
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
132
Всього голосів : 994
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:01

Зарплатная вторая часть наверное будет только в понедельник, завтра ж суббота
Spring
 
Повідомлень: 326
З нами з: 04.02.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 44 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:12

Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group

Подключал SI через чат - попал на манагера из отделения в чате (типа она менеджер по этому акку, ранее проносило и предлагало в тех поддержку, а тут "повезло"). Говорю хочу SI бесплатный подключить, она - включите в приложении смс инфо, я - так оно платное - пауза минут 5, ну ладно включаю, естественно SI+ включился - пишу опять, переключи на SI без +, проснулась - а бесплатного СМС нет, только за деньги. Я как так и ссылку ей на SI на их сайте и говорю, а вот знакомый подключал через поддержку и ему все подключили. Минут через 5 уже ответила поддержка и все как положено прошло, файл, подпись активация.
Кто впервые подключает СМС-инфо - имейте в виду.
Чего подключал - приват приостановил платеж и попросил позвонить на 3700 для подтверждения, но пока звонил - платеж прошел, но боюсь в след. раз могут и в черный список ликпея карту закинуть, на всяк. случай включил 3ДС
ol_zy
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Повідомлень: 6819
З нами з: 20.01.15
Подякував: 406 раз.
Подякували: 682 раз.
 
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  #<1 ... 1537153815391540
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