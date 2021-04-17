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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:01
Зарплатная вторая часть наверное будет только в понедельник, завтра ж суббота
Додано: П'ят 16 кві, 2021 21:12
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Подключал SI через чат - попал на манагера из отделения в чате (типа она менеджер по этому акку, ранее проносило и предлагало в тех поддержку, а тут "повезло"). Говорю хочу SI бесплатный подключить, она - включите в приложении смс инфо, я - так оно платное - пауза минут 5, ну ладно включаю, естественно SI+ включился - пишу опять, переключи на SI без +, проснулась - а бесплатного СМС нет, только за деньги. Я как так и ссылку ей на SI на их сайте и говорю, а вот знакомый подключал через поддержку и ему все подключили. Минут через 5 уже ответила поддержка и все как положено прошло, файл, подпись активация.
Кто впервые подключает СМС-инфо - имейте в виду.
Чего подключал - приват приостановил платеж и попросил позвонить на 3700 для подтверждения, но пока звонил - платеж прошел, но боюсь в след. раз могут и в черный список ликпея карту закинуть, на всяк. случай включил 3ДС
Додано: Нед 18 кві, 2021 11:05
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Если кто-то еще не успел зарегистрировать свою Mastercard World Debit с БИНом 535432 (Mastercard Platinum Debit (BIN 535129)/ Mastercard World Black Edition (BIN 521567)/ Mastercard World Elit (BIN 522871)) в МС Більше (a.k.a. Екстра Більше), сейчас можно получить
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Додано: Нед 18 кві, 2021 13:53
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
підкажіть будь-ласка як олпачувати комунальні послуги з кешбеком 5% через портмоне , якщо там Комісія 1.5%, за ці платежі ? виходить 5% кешбеку але мінус 1,5% комісії портмоне ?
Додано: Нед 18 кві, 2021 13:56
Re: УкрСибБанк BNP Paribas Group
Додано: Нед 18 кві, 2021 14:00
Додано: Нед 18 кві, 2021 14:01
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