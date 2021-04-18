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УкрСибБанк BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 18 кві, 2021 22:46
cohan
вы себя перечитайте
. Это не бесплатно. Это за 25 грн. А надо чтобы за 0. Благо есть еще места. Не реклама (адреса мест в личку не даю)
. Находим сами
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Додано: Нед 18 кві, 2021 23:48
В Мастеркард-Бильше был сертификат Сильпо-50 или только от 100?
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